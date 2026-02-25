Elezioni a Reggio, il csx: ‘La città ha bisogno di una visione chiara e di una guida autorevole’

“Il Comitato Organizzatore delle Primarie del Centrosinistra di Reggio Calabria comunica che domenica 15 marzo 2026, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, si svolgeranno le primarie per la scelta del candidato sindaco della coalizione alle prossime elezioni amministrative.

Le primarie rappresentano uno strumento di democrazia partecipata e trasparente, attraverso cui affidare direttamente ai cittadini la responsabilità di indicare la guida della coalizione. In una fase storica segnata da sfiducia e distanza dalla politica, il centrosinistra sceglie la strada del coinvolgimento, della condivisione e del confronto aperto.

Possono partecipare al voto tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età e siano residenti nel Comune di Reggio Calabria.

La scelta di aprire il voto anche ai più giovani testimonia la volontà di costruire un progetto che guardi al futuro della città, valorizzando energie nuove, competenze e idee. Reggio Calabria ha bisogno di una visione chiara, di una guida autorevole e di una coalizione larga, capace di rimettere al centro sviluppo, coesione sociale, diritti e qualità della vita.

Le primarie rappresentano un passaggio politico fondamentale per definire contenuti, priorità e metodo di governo insieme al candidato sindaco. Sarà un’occasione per discutere pubblicamente del modello di città che vogliamo: più inclusiva, più moderna, più efficiente nei servizi, più attenta ai quartieri e alle periferie.

Il Comitato invita tutte le elettrici e gli elettori a partecipare numerosi a questa giornata di democrazia, contribuendo con il proprio voto a rafforzare un percorso fondato su responsabilità, unità e partecipazione.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli relativi all’ubicazione dei seggi e alle modalità operative di voto”.