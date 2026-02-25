Primarie a Reggio, Casa Riformista lancia la candidatura di Muraca

"Muraca ha ringraziato per la richiesta ricevuta e si è riservato di assumere una decisione definitiva dopo aver consultato amici, sostenitori

“Il Commissario di Casa Riformista, Giuseppe Francesco Sera, insieme ai Consiglieri Quartuccio e Bongani e ai dirigenti del partito, dopo un’attenta e approfondita analisi della situazione politica determinatasi a seguito della decisione del centrosinistra di indire le primarie, le cui regole sono ancora in via di definizione, ha ritenuto necessario e opportuno dare voce e rappresentanza a quanti guardano con rinnovato interesse alla costruzione di un soggetto politico autenticamente riformista”.

“Un progetto capace di interpretare e tradurre in azione politica le istanze più genuine di un’area che si riconosce in un programma fondato su concretezza, sostenibilità e riformismo pragmatico, e che ambisce a riunire tutte le energie che credono in un centrosinistra moderno, credibile e orientato ad un governo delle città e dei territori affidato ad uno sguardo rinnovato e moderno.

Per dare coerenza e prospettiva a questo percorso in vista delle prossime elezioni comunali, Casa Riformista ha chiesto a Giovanni Muraca la disponibilità a presentare la propria candidatura alle primarie, individuando nelle sue qualità umane e nell’esperienza amministrativa, politica e istituzionale maturata il profilo adeguato per rappresentare un’area che si candida a diventare il perno riformista della coalizione di centrosinistra.

L’on. Muraca ha ringraziato per la richiesta ricevuta e si è riservato di assumere una decisione definitiva dopo aver consultato amici, sostenitori e quanti in questi anni hanno condiviso con lui un comune impegno politico e istituzionale”, conclude Sera.