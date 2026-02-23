Comunali a Reggio, tempo di scelte. Muraca indeciso sulle primarie, Anna Nucera presenta la candidatura

Elezioni comunali a Reggio Calabria, c’è fermento nel centrosinistra. Come reso noto oggi, “il Comitato Organizzatore delle elezioni primarie per la selezione del candidato Sindaco di Reggio Calabria, sostenuto da una coalizione di partiti, movimenti civici e associazioni politiche del Centrosinistra, che si svolgeranno il 15 marzo 2026, ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle candidature al Comitato Organizzatore stesso entro le ore 12.00 di sabato 28 febbraio 2026″.

Pochi giorni quindi per capire se qualcuno si unirà a Mimmo Battaglia (unico candidato per il Pd) e Massimo Canale nella corsa alle primarie per strappare la candidatura a sindaco per l’intera coalizione.

Ancora indeciso Giovanni Muraca, l’ex consigliere regionale secondo quanto raccolto si è preso 24 ore prima di ufficializzare la scelta. Nel pomeriggio di oggi la riunione del gruppo di Casa Riformista, tra stasera e domani Muraca scioglierà le riserve e comunicherà se prenderà parte alle primarie o meno.

Leggi anche

Chi non prenderà parte alle primarie invece, pur facendo parte del centrosinistra, sono Saverio Pazzano e Anna Nucera. Il consigliere comunale del gruppo La Strada già da tempo ha comunicato la volontà di scendere in campo quale candidato sindaco fuori dal perimetro delle primarie, mentre Anna Nucera venerdi 27 febbraio alle ore 10.30 presso Spazio Open comunicherà definitivamente le proprie intenzioni.

Probabile che Nucera scelga, al pari di Pazzano, di candidarsi a sindaco civico di centrosinistra, senza partecipazione alle primarie. Al contempo però, come ammesso dalla stessa, proseguono i dialoghi con il Polo Civico del dottor Lamberti Castronuovo. Anche per Anna Nucera però, il tempo delle scelte è arrivato…