Elezioni Comunali, Filippo Bellantoni si candida e propone una ‘Reggio Instagrammabile’

In vista delle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026, l’imprenditore Filippo Bellantoni ufficializza la sua candidatura al Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

Una scelta che nasce dall’amore per le radici grecaniche e dalla ferma convinzione che il patrimonio della città dello Stretto debba diventare la principale leva di sviluppo economico e occupazionale.

Un approccio aziendale: “Risolvere, non discutere”

«Ho sempre fatto impresa e continuerò a farla, ma stavolta voglio cimentarmi in prima persona nella gestione della cosa pubblica. Sostengo da sempre che l’obiettivo prioritario di ogni attività (e la politica non fa eccezione) debba essere la ricerca di soluzioni concrete, senza insabbiarsi in discussioni infinite o trincerarsi dietro i classici “ma”, “se” o “non dipende da me”.»

Bellantoni punta tutto sulla concretezza: «Applico da sempre una mentalità pragmatica che porta ai risultati e non a facili promesse. Il mio obiettivo è traslare questo metodo nel Consiglio Comunale della mia città.»

Le proposte per la città

L’intento è portare in aula idee innovative e sostenibili, capaci di generare valore immediato:

Reggio “Instagrammabile”: Un progetto per trasformare la città in un set fotografico a cielo aperto attraverso arredi urbani iconici e installazioni artistiche finanziate da sponsor privati. «Oggi il turista sceglie la meta in base a ciò che è “condivisibile”. Ogni scatto di un visitatore è pubblicità gratuita che attira flussi verso i nostri hotel, bar e negozi, creando ricchezza a costo zero per l’ente.»

Un progetto per trasformare la città in un set fotografico a cielo aperto attraverso arredi urbani iconici e installazioni artistiche finanziate da sponsor privati. «Oggi il turista sceglie la meta in base a ciò che è “condivisibile”. Ogni scatto di un visitatore è pubblicità gratuita che attira flussi verso i nostri hotel, bar e negozi, creando ricchezza a costo zero per l’ente.» Digitalizzazione Smart: Valorizzazione del patrimonio culturale tramite audioguide e QR Code realizzati in sinergia con le scuole del territorio, per rendere la storia della città accessibile a chiunque con un semplice smartphone.

Valorizzazione del patrimonio culturale tramite audioguide e QR Code realizzati in sinergia con le scuole del territorio, per rendere la storia della città accessibile a chiunque con un semplice smartphone. Patti di Collaborazione per i Quartieri: Un impegno concreto per le periferie attraverso l’autorizzazione immediata e il supporto logistico ai gruppi di cittadini che desiderano riqualificare piazzette o monumenti abbandonati.

Tutti “Ambasciatori di Idee”

«Da soli si può provare, ma è insieme che si raggiunge la meta. Essere il megafono dei miei concittadini sarebbe un onore,» conclude Bellantoni. «Spesso si dice che la campagna elettorale sia un “cantiere aperto”: per me lo sarà davvero, un laboratorio per raccogliere idee e collaborazioni da rappresentare e sostenere in Consiglio. Non mi candido per fare processi al passato, ma per tendere una mano al futuro.»