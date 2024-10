Europee, Bandecchi dopo il flop: “E’ stato un seme di inizio”

“Non mi aspettavo niente di più, dato che il nome Bandecchi è stato tolto dal simbolo e lo spazio che ci è stato riservato in campagna elettorale è stato pari a zero. Ma è stato un seme di inizio”: così il segretario di Alternativa popolare e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, commenta con l’ANSA i risultati delle elezioni europee, in cui a livello nazionale il partito si ferma allo 0,39% di consensi (1,84% in Umbria).

“Sono realista e domenica sera sono andato a dormire alle 11 – spiega -, mi serviva partecipare alle elezioni nazionali e cominciare a piantare un seme, ora andremo avanti nella nostra operazione”.

Il leader di Ap attende adesso il risultato delle amministrative. “Lì – commenta – siamo più in gara. D’altronde la differenza si vede, dove abbiamo potuto parlare il risultati ci sono”. Per Bandecchi, in particolare, il 9,48% ottenuto alle europee da Ap nel comune di Terni, “è un grandissimo risultato”.

Ancora nessun commento da parte del consigliere Massimo Ripepi che ha raccolto appena 2 mila voti in tutta la Calabria, un dato certamente sotto le aspettative.