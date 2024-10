Europee, Princi stravince: ‘Grazie alla squadra di FI. E’ un dato storico per Reggio’

Giusy Princi, ai nostri microfoni, commenta a caldo il risultato strepitoso ottenuto alle elezioni europee.

“Forza Italia punta su una classe politica nuova, autorevole e competente. Reggio Calabria ha ottenuto un dato storico in termini di consenso. Grazie a Francesco Cannizzaro, al presidente Occhiuto e a tutta la squadra di Forza Italia che mi ha dato fiducia e che mi ha catapultato in questo mondo. Ringrazio tutta la società civile e i giovani che hanno sposato il progetto – spiega la neo europarlamentare – In un momento in cui c’è sempre più disaffezione alla politica da parte dei giovani, vedere che proprio i ragazzi vogliono partecipare attivamente, è una grande soddisfazione, ci responsabilizza e ci induce a lavorare sempre di più per il bene della nostra terra. E’ un dato storico per Reggio“.