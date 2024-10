La carica di Occhiuto dopo le Europee: “Forza Italia crescerà ancora…e a Reggio sceglierà il sindaco”

Elezioni europee, più di 86 mila voti per la vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi. Risultato oltre ogni aspettative per l’ex dirigente scolastico, con il numero che potrebbe salire ed avvicinarsi a 87 mila voti considerati che mancano ancora i dati di alcuni seggi.

Presso il coordinamento provinciale di Forza Italia, l’evento che vuole approfondire l’ottimo risultato registrato dal partito azzurro e lanciare Giusi Princi verso Bruxelles. Presente al gran completo tutta la squadra calabrese che è convogliata verso la figura di Giusi Princi, accompagnandola assieme agli elettori all’elezione.

Leggi anche

Roberto Occhiuto doppiamente soddisfatto, in qualità di presidente della Regione Calabria e di vice segretario nazionale di Forza Italia, partito che in Calabria si ‘trasforma’ e raddoppia e triplica i consensi registrati.

“Voglio ringraziare Giusi Princi per l’impegno che ha profuso in campagna elettorale, mi ritengo fortunato perchè in questi 2 anni ho avuto al fianco una persona straordinaria come lei, credo che la Calabria possa essere orgogliosa della sua persona. Forza Italia sa selezionare profili di qualità come in questo caso. L’on. Cannizzaro ha posto giustamente l’enfasi sugli ottimi risultati registrati, io voglio farlo sulla classe dirigente di livello che Forza Italia sa selezionare, dimostrando la qualità della classe dirigente calabrese”.

Leggi anche

Occhiuto: “La differenza tra noi e gli altri”

“Ciò che distingue il nostro partito dagli altri è che siamo una squadra coesa. A me è capitato, durante la campagna elettorale, che un dirigente mi ha detto di dover candidare più persone cosi da aumentare la competizione, io ho risposto che invece che avevamo fatto bene a candidare solo Giusi Princi, perchè altrimenti la competizione e i conflitti ci sarebbero stati anche dopo. Il trend di Forza Italia è in crescita e siamo cresciuti anche in questi 2 anni che ci vedono al governo della nazione, secondo me ascrivibile anche all’appeal del nostro partito. Non parlo mai dei nostri avversari, ma lasciatemi dire che i partiti più puniti dai calabresi alle urne sono quelli che durante la campagna elettorale hanno soltanto attaccato il sottoscritto e il governo regionale, suggerirei loro di strutturare una proposta politica”.

Il futuro di Fi…e di Occhiuto

“Decideremo in futuro se dovrò ricandidarmi o meno ma abbiamo chiesto ai calabresi un test con queste elezioni, per giudicare il nostro operato e darci entusiasmo e il risultato è stato positivo. Saluto con grande favore che anche gli altri partiti di centrodestra sono cresciuti, c’è complessivamente uno stato di salute positivo.

Non solo il presente ma anche futuro. Forza Italia si proietta alle prossime sfide, con il leader nazionale Tajani che ha parlato di “obiettivo 20%” alle prossime elezioni politiche e il partito che vuole recitare un ruolo da protagonista alle comunali reggine che si terranno nel 2025 o nel 2026.

Futuro significa anche dover designare l’erede di Giusi Princi all’interno della giunta regionale.

“I numeri di Forza Italia in Calabria e a Reggio? I segreti sono diversi, a partire dalla coesione della nostra squadra. Un altro aspetto da evidenziare ovviamente è “l’effetto Princi”, essendo una candidata reggina il consenso è stato più alto in città e in provincia. I calabresi inoltre hanno dimostrato di apprezzare il lavoro del governo regionale, l’impegno è su tutta la Regione ma a Reggio ci sono alcune cose tangibile come il rilancio dell’aeroporto Tito Minniti. I reggini mi ringraziano per averlo salvato e fatto diventare un hub di Ryanair. Sono convinto che Reggio abbia immense potenzialità, non solo lo sviluppo dell’aeroporto che può attrarre turismo e coinvolgere gli utenti della Sicilia orientare ma anche il porto e il retroporto di Gioia Tauro, infrastruttura nella quale credo tanto. I numeri che fa registrare Reggio Calabria sono importanti e credo che la città meriti un esponente di Governo, un Sottosegretario. Per quanto riguarda le prossime elezioni comunali, posso assicurare che il candidato sindaco della coalizione di centrodestra non ce lo faremo imporre e lo sceglieremo qui in Calabria. Sostituzione di Giusi Princi? Subito dopo la proclamazione, procederò con la nomina di un nuovo assessore, non ci sono ancora nomi, ci sto ragionando. Cercherò anche di assegnare qualche delega in capo a me e ovviamente parlerò con i partiti che compongono la mia coalizione”.