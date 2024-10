Forza Italia, Cannizzaro dopo il successo di Giusi Princi: “Nostra squadra senza eguali”

Eelezioni europee, sale ancora il dato di Giusi Princi: più di 86 mila voti per la vicepresidente della Regione Calabria. Risultato oltre ogni aspettative per l’ex dirigente scolastico, con il numero che potrebbe salire ed avvicinarsi a 87 mila voti considerati che mancano ancora i dati di alcuni seggi.

Presso il coordinamento provinciale di Forza Italia, l’evento che vuole approfondire l’ottimo risultato registrato dal partito azzurro e lanciare Giusi Princi verso Bruxelles. Presente al gran completo tutta la squadra calabrese che è convogliata verso la figura di Giusi Princi, accompagnandola assieme agli elettori all’elezione.

Ad aprire la conferenza stampa Francesco Cannizzaro, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. L’orgoglio iniziale è per il lavoro di squadra che ha portato ad un risultato oltre ogni aspettativa.

“Siamo una squadra senza eguali in Italia, lo dico senza timore di smentita. Risultato delle elezioni eccezionali, 18% in calabria, siamo più che orgogliosi. Ci superano soltanto gli amici della Sicilia, che avevano 6 siciliani in lista, noi soltanto Giusi Princi. Qualche primato calabrese: siamo l ‘unica regione del paese a superare in tutte le regioni del collegio sud Pd e M5s, ci tengo a evidenziare questi due primati. Il nostro leader Antonio Tajani in Calabria è il più votato in tutta Italia. Alle europee del 2019 avevamo ottenuto il 13%, poi siamo cresciuti anche alle politiche, ora cresciuti ancora. Il dato della città, il 29% il più alto tra le città metropolitane, in provincia il 27%”.

Ha proseguito Cannizzaro.

“Siamo contenti anche dei risultati delle amministrative, ringraziamo Straface per l’impegno profuso alle comunali di Corigliano Rossano contro un sindaco forte come Stasi, nella sconfitta registriamo anche dati positivi. Un altro dato vede Fratelli d’Italia prevalere ovunque come primo partito, unica regione dove stacca di soli 2 punti è la Calabria, altrove la distanza è ben più evidente. Questa è la nostra squadra di Forza italia Calabria che ha realizzato questo straordinario risultato e che ha portato Giusi Princi a Bruxelles. Tanti voti per lei di opinione, non richiesti, ma figli della fiducia e della speranza di una Calabria diversa e migliore”, ha concluso con soddisfazione il coordinatore regionale”.

In vista delle prossime comunali, Cannizzaro ha assicurato: “Il sindaco lo si sceglierà con calma, e si sceglierà in Calabria, su questo non c’è dubbio, e Forza Italia credo che dirà la sua”.

In conclusione, il deputato reggino ha giocato d’anticipo, prevedendo le possibili domande dei giornalisti sull’inchiesta odierna, che vede coinvolti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il capogruppo Fdi in consiglio regionale Giuseppe Neri e il consigliere comunale Giuseppe Sera.