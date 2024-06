Elezioni europee, l'augurio di buon lavoro del sindaco Falcomatà e del prefetto Vaccaro - FOTO

Nel primo pomeriggio, prima dell’apertura delle operazioni per le elezioni europee, il Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro e il Sindaco Giuseppe Falcomatà hanno visitato tre scuole cittadine sedi di seggi.

I rappresentanti delle istituzioni cittadine hanno ringraziato presidenti, segretari e scrutatori al “Principe di Piemonte”, “Edmondo De Amicis” e “Carducci Da Feltre” per quello che, con senso civico, faranno in questi due giorni, e hanno augurato loro un buon lavoro in occasione dell’apertura delle operazioni di voto.

Nel corso della visita ai seggi il sindaco ha evidenziato che c’è da rilevare, ancora una volta, cosi come sta accadendo praticamente in tutta Italia, un grande numero di rinunce al ruolo di presidente e di scrutatore. Al di là della necessità di comprensione del dovere civico a svolgere questo tipo di funzioni, è evidente, secondo il primo cittadino, che c’è un problema di compenso che si aggira attualmente intorno ai 3,5 euro o 4 euro all’ora. Compenso che, secondo il primo cittadino, andrebbe necessariamente aumentato con un ritocco normativo a livello nazionale. Il sindaco ha concluso con l’auspicio di una buona affluenza alle urne, in considerazione delle tante tessere rinnovate elettorali già nelle giornata di venerdì.

















Un saluto doveroso, secondo il Prefetto, che ha sottolineato che il compito dell’ufficio di sezione elettorale è fondamentale, una attività senza la quale le elezioni non potrebbero svolgersi e quindi coloro che lo fanno vanno ringraziati, perchè svolgono un lavoro di responsabilità che va messo in evidenza.

Il Prefetto si è anche detto rammaricato per le rinunce, tutte sopperite dalle liste di riserva durante la mattinata, anche per via del fatto che proprio la Prefettura, in collaborazione con altri Enti tra cui il Comune di Reggio Calabria, aveva organizzato un corso per preparare i presidenti di seggio al quale avevano partecipato più di cento persone, tra i quali tantissimi giovani che però successivamente non hanno dato disponibilità a ricoprire il ruolo di presidio dei seggi.

Al termine del tour dei seggi elettorali con il Prefetto Vaccaro, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha votato alla sezione numero 12 della scuola Vittorino Da Feltre.