Elezioni Marche, Acquaroli avanti su Ricci secondo i primi exit poll

Elezioni Marche: spoglio in corso per la XII legislatura. Affluenza al 50%, centrodestra avanti con Acquaroli
29 Settembre 2025 - 15:49 | Redazione
Nelle Marche seggi chiusi, in corso lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII legislatura del Consiglio regionale (30 consiglieri) e l’elezioni del presidente della Regione.
L’affluenza al voto per le elezioni regionali nelle Marche si attesta attorno al 50%, con circa metà delle 1.572 sezioni pervenute.
Se il dato verrà confermato si tratterebbe di una percentuale inferiore di circa nove punti rispetto a quella delle ultime elezioni regionali del 2020 (59,75%).
Gli instant poll di Swg per La7 vedono Francesco Acquaroli (centrodestra) in vantaggio con una forbice tra il 48,5% e il 52,5%, mentre Matteo Ricci (centrosinistra) si attesterebbe tra il 45,5% e il 49,5%.
Nuovi exit poll di Opinio per Rai: Francesco Acquaroli, candidato uscente del centrodestra, in vantaggio con una forbice tra il 49-53%, mentre Matteo Ricci si attesterebbe tra il 45-49%.