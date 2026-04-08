Elezioni a Reggio, Antonio Luppino aderisce a Noi Moderati e annuncia la candidatura

"Ho deciso di aderire a Noi Moderati perché rappresenta un punto di equilibrio fondamentale nel panorama politico attuale: una forza responsabile, concreta e lontana dagli estremismi"

Antonio Luppino, Dirigente nazionale di Federimpreseuropa, annuncia ufficialmente la sua adesione al movimento politico Noi Moderati e la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative nella città di Reggio Calabria.

Una scelta maturata nel segno della coerenza e dell’impegno civico, che si inserisce in un percorso professionale e istituzionale sempre orientato alla valorizzazione delle imprese, allo sviluppo economico e alla tutela del tessuto produttivo italiano, con una particolare attenzione al territorio reggino. «Ho deciso di aderire a Noi Moderati perché rappresenta un punto di equilibrio fondamentale nel panorama politico attuale: una forza responsabile, concreta e lontana dagli estremismi.

Credo sia oggi più che mai necessario dare voce a chi lavora, produce e contribuisce ogni giorno alla crescita del Paese, a partire da realtà importanti come Reggio Calabria», dichiara Antonio Luppino.

Nel suo ruolo di Dirigente nazionale di FederimpreseEuropa, Luppino ha maturato una visione approfondita delle esigenze del mondo imprenditoriale, delle piccole e medie imprese e dei professionisti, portando avanti iniziative volte a favorire innovazione, competitività e semplificazione.

Luppino desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento all’On. Pino Galati, Coordinatore regionale, all’On. Tommaso Foti, Capogruppo di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, e al Coordinatore cittadino Luciano Politi, per il sostegno, la fiducia e la condivisione di un percorso politico fondato su valori comuni.

La candidatura nasce con l’obiettivo di mettere queste competenze al servizio della comunità di Reggio Calabria, promuovendo politiche efficaci per lo sviluppo del territorio, il sostegno alle imprese locali e la creazione di nuove opportunità occupazionali.

L’ingresso di Antonio Luppino rafforza il progetto di Noi Moderati, che continua a crescere come punto di riferimento per un’area politica moderata, pragmatica e orientata al futuro.