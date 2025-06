Elezioni a Reggio, l’avv. Canale: ‘Sono in campo’. Il progetto politico e la data di presentazione

Manca meno di un anno alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. In città si pensa al ‘dopo Falcomatà’ e i partiti politici si preparano alla prossima sfida elettorale.

In attesa di comprendere le mosse delle due coalizioni, c’è già chi, nell’area del civismo, ha manifestato la volontà di offrire il proprio contributo. Oltre al dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, con il movimento ‘Cultura e legalità’, presentato oltre tre mesi fa, c’è anche l’avv. Massimo Canale, che prossimamente presenterà il proprio programma con l’apertura di una nuova sede aperta ai cittadini.

Ma come si dovrà presentare il centrosinistra alle prossime elezioni? L’avv. Massimo Canale non ha dubbi.

“Si dovrà presentare unito. Si dovrà trovare il modo affinchè il fronte progressista, che si contrappone agli ‘accurduni’, al filotto di Governo e Regione Calabria , possa interpretare la città come presidio di legalità, lavoro, progressismo e capacità di guardare al futuro e non legato esclusivamente alla spesa di fondi che provengono dall’Unione Europea”.

Massimo Canale esprime poi un concetto, al quale si dichiara molto legato, quello della restanza.

Tornando alle elezioni comunali e alla strategia del centrosinistra in vista delle prossime comunali l’avv. Canale commenta il ruolo del primo cittadino:

“Falcomatà sarà centrale nel prossimo schema grazie al suo passato da amministratore che ha ricoperto per ben 12 anni. Il centrosinistra dovrà trovare la giusta sintesi per poter vincere le elezioni. Il male dei nostri anni e della politica che viviamo è il leaderismo sfrenato. Ci sono partiti politici che si identificano con i loro segretari e questo è un male per la democrazia. Sarebbe bello portare ad interessarsi alla politica persone ‘non riconoscibili’. E’ necessario portare i più giovani ad interessarsi di politica”.

L’avv. Massimo Canale infine ai microfoni di Reggio Tv, annuncia i dettagli del suo nuovo progetto:

“Stiamo cercando di mettere in campo energie e forze appartenenti a persone che sono fuori dalla politica secondo una differenziazione generazionale che va dai 27 fino ai 65 anni. Persone che hanno tutte un’unica caratteristica in comune, ovvero di non essersi mai interessati di elezioni e di politica. E’ questa la vera sfida. La sfida non è portare dentro un teatro 300 o 400 persone. La vera sfida è un’altra, quella della restanza e quindi coinvolgere persone che sono costrette ad emigrare e che al contrario dovrebbero rimanere in questa città”. Il mio “.

E sulla eventuale candidatura a sindaco l’avv. Canale spiega:

“In un contesto in cui si sta ragionando del futuro della città, io ho dato la mia disponibilità nell’ambito di un centrosinistra che ripeto deve arrivare unito alle prossime elezioni. Arrivato all’età di 55 anni, con l’esperienza, la maturità e le capacità di portare avanti un progetto politico di questa importanza, mi piacerebbe che oltre a quest’esperienza elettorale potesse rimanere qualcosa in città coinvolgere i ragazzi e le nuove generazioni. Io sono in campo e disponibile. Quando verrà presentato il progetto? Molto presto, l’11 di luglio”.