Elezioni a Reggio, l’avv. Tuccio ufficializza la candidatura: ‘Credo in una strada diversa’

Luigi Tuccio ufficializza la propria candidatura al Consiglio comunale di Reggio Calabria. L’annuncio è arrivato con un post pubblicato su Facebook, nel quale l’avvocato rilancia la linea del Polo Civico e conferma il proprio sostegno a Lamberti sindaco.

Nel suo messaggio, Tuccio mette al centro un appello all’unità, al dialogo e al superamento delle contrapposizioni ideologiche, indicando come priorità il bene della città e il coinvolgimento di quella parte di elettorato che negli ultimi anni ha scelto di non votare. Un passaggio che segna, di fatto, l’ufficializzazione del suo impegno diretto nella corsa verso Palazzo San Giorgio.

L’avvocato richiama il bisogno di una politica fatta di competenze, senso delle istituzioni e responsabilità, contrapponendo questa visione alle logiche di appartenenza e alle ambizioni personali. Da qui la scelta di candidarsi, dentro un progetto che guarda a un civismo dichiaratamente distante dalle tradizionali bandiere di partito.

Di seguito il contenuto integrale del post pubblicato da Luigi Tuccio:

“Oltre le divisioni, per la città!

La nostra città non ha bisogno di ulteriori divisioni e scontri di appartenenza su presupposti ideologici.

Reggio necessita di dialogo e bisogno di essere unita.

Per troppo tempo la politica ha alimentato contrapposizioni sterili, per ambizioni di potere personali e partitici, mentre i problemi continuano a rimanere irrisolti.

Io credo in una strada diversa:

superare le appartenenze ideologiche

e lavorare insieme per il bene comune.

Da questa convinzione, condivisa con altre persone libere e responsabili, è nato il Polo Civico: un progetto che mette al centro la città ed i suoi cittadini e non le bandiere.

Ecco perché ho deciso di impegnarmi in prima persona perché credo che chi ha esperienza, competenze e senso delle istituzioni non possa restare spettatore.

Abbiamo bisogno della parte sana della città che non va a votare. Abbiamo bisogno dei professionisti che si prestano alla politica e non di politici professionisti che guardano alla stessa quale strumento di sopravvivenza e di guadagno personale.

Ed è per questo che ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale, a sostegno di Lamberti Sindaco.

Metto la mia modesta esperienza al servizio della città, con serietà, equilibrio e senso di responsabilità. E tanti altri cittadini possono collaborare e contribuire alla crescita di un Nuovo Umanesimo cittadino che alimenti il dibattito consiliare alzandone il livello culturale e professionale.

È il momento di fare un passo avanti, insieme.

Per la nostra città. Per il suo futuro.

Per questo abbiamo bisogno del Tuo sostegno!

“Serietà. Esperienza. Impegno.””