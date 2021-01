Elezioni Città Metropolitana, i consiglieri di FI: 'Esclusione S’Intesi ennesima figuraccia della maggioranza'

Federico Milia, Antonino Caridi e Antonino Maiolino, consiglieri comunali di Forza Italia esprimono la propria

Di seguito la nota inviata alla stampa:

Con la ricusazione della lista S’Intesi la compagine capitanata dal Sindaco mette a segno un altro autogol, l’ennesimo, dando riprova dell’atteggiamento superficiale con cui gestisce le attività politiche e cittadine.

L’Ufficio elettorale ha infatti riscontrato alcune irregolarità (!) e la notizia della bocciatura di una delle due liste a sostegno di Falcomatà per le ormai imminenti

elezioni al Consiglio Metropolitano è una figuraccia che una squadra politica rodata ed alla guida di una Città capoluogo di Provincia già da 6 anni non può permettersi.

Da cittadini (prima ancora che da consiglieri), sapere di essere amministrati da tempo da persone incompetenti a tal punto non ci rincuora affatto, non godiamo degli errori altrui e non vogliamo certo sparare sulla croce rossa; piuttosto ci preme evidenziare ai cittadini le pessime condotte della parte politica uscita vittoriosa dal ballottaggio di una tornata elettorale molto discutibile ed ancora in bilico.