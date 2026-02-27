Elezioni a Reggio, c’è il terzo candidato alle Primarie: Muraca dice si

L'esponente di Casa Riformista nel pomeriggio di oggi ha tenuto una riunione durante la quale è stata formalizzata l'adesione ufficiale alle primarie

Ha sciolto le riserve Giovanni Muraca, sarà il terzo candidato alle primarie di coalizione di centrosinistra che si terranno domenica 15 marzo.

Già nelle ultime 48 ore infatti, sono partite telefonate, dialoghi e incontri con sostenitori e soggetti che potrebbero incoraggiare la candidatura alle primarie di Muraca. Ospite ieri di ‘Live Break’, l’ex assessore comunale aveva preferito non sbilanciarsi, nonostante mancassero meno di 48 ore alla scadenza per la presentazione delle domande, fissata per sabato 28 febbraio alle ore 12.00.