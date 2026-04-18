“Ri-Genera Reggio”, a Confindustria l’evento promosso da Ance

Il candidato a sindaco di cdx Francesco Cannizzaro ha evidenziato come idee, progettualità e competenze rappresentino la base per una nuova fase di governo della città

Si è svolto presso i saloni di Confindustria Reggio Calabria l’incontro “Ri-Genera Reggio – La città che rinasce”, seconda iniziativa promossa dal movimento Reggio Futura nel percorso verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Al centro del dibattito i temi della rigenerazione urbana, dell’efficienza energetica e del rilancio del comparto edilizio come leva strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Il primo a prendere la parola è stato Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, il quale ha evidenziato la necessità di rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni, sottolineando come la rigenerazione urbana possa rappresentare un volano concreto per lo sviluppo economico del territorio.

Poi è toccato al presidente di Reggio Futura, Italo Palmara, che ha sottolineato la necessità di passare da una fase di analisi ad una fase operativa, evidenziando come il movimento stia costruendo un progetto concreto per la città, fondato su competenze e partecipazione. Palmara ha ribadito l’urgenza di interventi strutturali per invertire il declino demografico ed economico, rilanciando qualità della vita e opportunità per i cittadini.

Nel corso dell’iniziativa, Giuseppe Scopelliti ha delineato una visione strategica di medio-lungo periodo, indicando nella rigenerazione urbana e nel risparmio energetico un possibile modello di sviluppo innovativo, potenzialmente replicabile anche a livello nazionale.

L’ex sindaco ha evidenziato come tali interventi possano incidere direttamente su occupazione, attrattività e competitività della città, richiamando la necessità di restituire fiducia e prospettiva soprattutto alle giovani generazioni. “Si tratta di un progetto pilota non solo per la Calabria – ha rimarcato Scopelliti – ma per l’intera nazione”.

Michele Laganà, presidente di ANCE Reggio Calabria, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di programmazione, qualità progettuale e sostenibilità, elementi fondamentali per rilanciare il settore edilizio e migliorare il tessuto urbano.

Felice Iracà, direttore di ANCE Reggio Calabria, ha infine posto l’accento sulla necessità di tradurre le opportunità normative e tecniche in interventi reali, capaci di incidere in maniera tangibile sulla riqualificazione della città.

A concludere i lavori è stato Francesco Cannizzaro, che ha raccolto le proposte emerse durante il confronto, ribadendo la volontà di tradurle in azioni amministrative concrete. Il candidato a sindaco ha sottolineato il valore del contributo di Reggio Futura nella costruzione del programma della coalizione di centrodestra, evidenziando come idee, progettualità e competenze rappresentino la base per una nuova fase di governo della città.

“L’argomento è interessante e concreto – ha ammesso Cannizzaro – Reggio è stupenda. Chi viene da fuori e vede la nostra città, se ne innamora”.