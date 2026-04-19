Reggina-Paternò: dove e come vedere la partita degli amaranto
La possibilità di seguire il match, per coloro che non saranno al Granillo
19 Aprile 2026 - 00:42 | Redazione
A distanza di quattro giorni la Reggina torna a giocare al Granillo. Dopo aver superato a fatica l’Enna, la squadra amaranto si troverà di fronte l’ultima in classifica Paternò. Vincere per continuare a sperare, dovrà fare solo questo la squadra guidata da Torrisi, dietro di tre lunghezze dal duo di testa Nissa e Savoia.
Dove e come vedere la partita
Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, Reggina-Enna è visibile in streaming a pagamento. Il match potrà essere seguito sulla piattaforma playreggina1914.it al costo di 8,50 euro.
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