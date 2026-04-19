Reggina-Paternò: la probabile formazione amaranto. Previste diverse novità
Squalificati Mungo e Laaribi. Non ha recuperato Sartore
19 Aprile 2026 - 00:34 | Redazione
Terza partita in sette giorni per la Reggina e qualche cambio è fisiologico nell’undici iniziale. In questo caso anche forzato viste le squalifiche di Laaribi e Mungo. Contro il Paternò è necessario continuare a vincere e sperare in qualche passo falso delle dirette concorrenti.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Salandria, Fofana (Macrì); Ragusa, Di Grazia, Palumbo; Ferraro. All. Torrisi
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