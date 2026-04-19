Serie D: pronti per la volata finale. Il programma e la classifica
La Reggina al Granillo ospita il Paternò. In casa anche Nissa e Savoia
19 Aprile 2026 - 00:25 | Redazione
Sono solamente tre le giornate alla fine del campionato. Una volata finale come non se ne ricordano da anni con giochi ancora tutti da fare sia in testa che in coda. Nissa e Savoia in casa rispettivamente contro Enna e Nuova Igea Virtus, mentre la Reggina, ancora al Granillo, dovrà vedersela con il Paternò.
Il programma della giornata
Favara – Gela
Gelbison – Acireale
Milazzo – Sambiase
Nissa – Enna
Ragusa – Sancataldese
Reggina – Paternò
Savoia – Nuova Igea Virtus
Vibonese – Athletic Palermo
Vigor Lamezia – Messina
La nuova classifica
- Nissa 60
- Savoia 60
- Reggina 57
- Athletic Palermo 54
- Gelbison 51
- Nuova Igea* (-5) 49
- Sambiase 49
- Milazzo 44
- Gela (-1) 42
- Vigor Lamezia 37
- Enna 35
- Ragusa 32
- Vibonese* 31
- Acireale 31
- Favara 31
- Sancataldese 27
- Messina (-14) 27
- Paternò 19
*Una partita in meno
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