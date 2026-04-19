Serie D: pronti per la volata finale. Il programma e la classifica

Sono solamente tre le giornate alla fine del campionato. Una volata finale come non se ne ricordano da anni con giochi ancora tutti da fare sia in testa che in coda. Nissa e Savoia in casa rispettivamente contro Enna e Nuova Igea Virtus, mentre la Reggina, ancora al Granillo, dovrà vedersela con il Paternò.

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Il programma della giornata

Favara – Gela

Gelbison – Acireale

Milazzo – Sambiase

Nissa – Enna

Ragusa – Sancataldese

Reggina – Paternò

Savoia – Nuova Igea Virtus

Vibonese – Athletic Palermo

Vigor Lamezia – Messina

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La nuova classifica

Nissa 60 Savoia 60 Reggina 57 Athletic Palermo 54 Gelbison 51 Nuova Igea* (-5) 49 Sambiase 49 Milazzo 44 Gela (-1) 42 Vigor Lamezia 37 Enna 35 Ragusa 32 Vibonese* 31 Acireale 31 Favara 31 Sancataldese 27 Messina (-14) 27 Paternò 19

*Una partita in meno