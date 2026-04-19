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Serie D: pronti per la volata finale. Il programma e la classifica

La Reggina al Granillo ospita il Paternò. In casa anche Nissa e Savoia

19 Aprile 2026 - 00:25 | Redazione

Granillo Reggina

Sono solamente tre le giornate alla fine del campionato. Una volata finale come non se ne ricordano da anni con giochi ancora tutti da fare sia in testa che in coda. Nissa e Savoia in casa rispettivamente contro Enna e Nuova Igea Virtus, mentre la Reggina, ancora al Granillo, dovrà vedersela con il Paternò.

Leggi anche

Il programma della giornata

Favara – Gela

Gelbison – Acireale

Milazzo – Sambiase

Nissa – Enna

Ragusa – Sancataldese

Reggina – Paternò

Savoia – Nuova Igea Virtus

Vibonese – Athletic Palermo

Vigor Lamezia – Messina

Leggi anche

La nuova classifica

  1. Nissa 60
  2. Savoia 60
  3. Reggina 57
  4. Athletic Palermo 54
  5. Gelbison 51
  6. Nuova Igea* (-5) 49
  7. Sambiase 49
  8. Milazzo 44
  9. Gela (-1) 42
  10. Vigor Lamezia 37
  11. Enna 35
  12. Ragusa 32
  13. Vibonese* 31
  14. Acireale 31
  15. Favara 31
  16. Sancataldese 27
  17. Messina (-14) 27
  18. Paternò 19

*Una partita in meno

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RegginaReggio Calabria Calcio

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