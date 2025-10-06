Regionali, Tridico ammette la sconfitta: ‘Grande delusione. Voglio solo il bene della Calabria’

Sulla candidatura ha ribadito: "È stata una scelta di cuore"

Con una voce carica di emozione, Pasquale Tridico ha ammesso la sconfitta alle elezioni regionali 2025, ma non ha nascosto la determinazione a non arrendersi.

Il candidato del centrosinistra, pur riconoscendo il risultato, ha parlato con uno spirito che guarda avanti, verso un impegno che non si ferma con la chiusura delle urne. Tridico ha condiviso le sue riflessioni su un percorso che ha intrapreso con passione e cuore, spiegando cosa lo ha spinto a scendere in campo per la Calabria e cosa può ancora fare per il futuro della regione.

Nonostante il risultato, Tridico ha conquistato il ruolo di “miglior perdente” secondo la legge elettorale calabrese, e, come secondo candidato presidente, accede di diritto al Consiglio Regionale come rappresentante dell’opposizione. Tuttavia, la sua permanenza in Calabria è tutt’altro che certa: con un incarico a Bruxelles che lo attende, saranno i prossimi giorni a chiarire se il suo futuro politico sarà ancora legato alla regione o se si avvierà verso nuove sfide internazionali.

Tridico: “Una scelta di cuore”

“È stata una scelta di cuore“, ha dichiarato Tridico, spiegando perché ha deciso di candidarsi per la sua terra, una Calabria che ama profondamente. “Ho accettato di scendere in campo per questa terra che, seppur lontana, resta sempre nel mio cuore”, ha detto, parlando della sua passione per la regione. Tridico ha poi sollevato un tema fondamentale: “Se i calabresi sono ovunque tu vada, ma poi smettono di esserlo solo perché non hanno la residenza qui, c’è un problema”, riferendosi alla difficoltà di far sentire la voce dei calabresi fuori regione e la necessità di rappresentanza autentica.

Un Ringraziamento a Chi lo Ha Sostenuto

Nonostante la sconfitta, Tridico ha ringraziato con affetto tutti coloro che lo hanno sostenuto, affermando che “questo è solo l’inizio” di un nuovo capitolo. “Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini”, ha detto, con voce tremante di gratitudine. “Abbiamo lottato per una Calabria migliore“.

“Da qui parte un nuovo impegno“, ha continuato Tridico, con determinazione. “Siamo stati abituati a pensare che la politica debba fare poco, ma io credo debba fare di più”, ha aggiunto, ribadendo il suo impegno per una Calabria progressista. Tridico ha quindi parlato della sua visione per una nuova Calabria, che può ancora essere costruita, con l’aiuto di tutte le forze progressiste.