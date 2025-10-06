Elezioni Calabria 2025: Occhiuto è il nuovo Governatore (bis)

Roberto Occhiuto torna a guidare la Calabria.

Un cammino che, partito nel 2021 con l’ambizione di portare il cambiamento nella regione, ha dovuto affrontare ostacoli inaspettati, ma che oggi si conclude con la conferma del suo impegno alla guida della regione per i prossimi anni.

La sua prima affermazione, quando salì sul palco il 3 ottobre 2021, fu chiara: “Io mi gioco tutto in questi cinque anni, noi ce la metteremo tutta.” Parole che oggi, a distanza di quattro anni, risuonano come un testamento della sua dedizione. In quel discorso, Occhiuto si presentò con l’intento di fare la differenza, di combattere per una Calabria migliore, consapevole delle difficoltà che avrebbe affrontato.

Eppure, la sua presidenza è stata segnata da un evento che nessuno si sarebbe aspettato: le sue dimissioni improvvise, un gesto che ha scosso la politica calabrese e lasciato spazio a numerosi interrogativi. La decisione di Occhiuto di lasciare il suo incarico, a causa dell’inchiesta che lo vede coinvolto.

Tuttavia, quella che sembrava una fine improvvisa si è trasformata in una nuova opportunità. La campagna elettorale, lanciata in fretta e furia, ha visto Occhiuto tornare sul campo con la grinta che lo ha contraddistinto in questi anni. Con il supporto di un centrodestra compatto, il suo messaggio ha trovato eco tra i cittadini calabresi, che hanno apprezzato la sua determinazione a non arrendersi.

Le elezioni regionali anticipate, convocate un anno prima della scadenza naturale del mandato, hanno visto un Roberto Occhiuto rafforzato e determinato, che, nonostante le difficoltà, ha saputo riconquistare la fiducia della Calabria. I suoi sostenitori, che avevano visto la sua presidenza interrotta in modo così brusco, sono tornati a sostenerlo.

In questo nuovo capitolo, Occhiuto si prepara a governare con ancora più consapevolezza delle sfide che lo attendono. “Ce la metteremo tutta” – una promessa quella del 201, che, oggi, suona più forte che mai.

Ora, con un mandato rinnovato, Occhiuto ha l’opportunità di realizzare i suoi progetti per una Calabria che sembra pronta a spiccare il volo verso il futuro.