Regionali in Calabria, Costa (M5S): ‘Bisogna fare presto. Tridico il nome ideale’

“In Calabria c’è l’urgenza di fare presto”. Lo spiega in una intervista a La Repubblica l’ex ministro Sergio Costa, esponente campano del Movimento 5 Stelle, adesso vicepresidente della Camera, che era tra i possibili candidati del centrosinistra in Campania, “ma Roberto Fico è il nome ideale, che più unisce”, ammette lo stesso Costa.

Il vice presidente della Camera si è espresso anche sulle prossime elezioni in Calabria dove il candidato dovrebbe essere proprio un esponente del Movimento 5 Stelle. Pasquale Tridico il nome che mette d’accordo tutti, ma l’eurodeputato ancora tentenna dopo un paio di settimane di corteggiamento, Vittoria Baldino l’ipotesi alternativa.

“A me piacerebbe, ma lo dico a nome mio, Pasquale Tridico, sa unire, non è divisivo, è un innovatore e ha lavorato bene come presidente dell’Inps durante i governi Conte – conclude -. Adesso sta facendo un ottimo lavoro in Europa. Ma non mi permetto di intervenire, saranno i leader a decidere“, le parole di Costa.