Elezioni Regionali in Calabria, decisa la data del voto: sarà campagna elettorale sprint

Si voterà per le elezioni regionali in Calabria il prossimo 28 e 29 settembre. Questo, secondo quanto raccolto, l’esito della riunione di maggioranza tenutasi al termine dell’ultimo consiglio regionale. Passa quindi la ‘linea Occhiuto’, con il presidente dimissionario e ricandidato che ha spinto per tornare alle urne il prima possibile. Si attende soltanto l’ufficialità, ma salvo sorprese i calabresi torneranno alle urne già nell’ultimo fine settimana di settembre: sarà campagna elettorale sprint.