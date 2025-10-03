Regionali, Forza Azzurri chiude la campagna elettorale con il presidente Roberto Occhiuto

"Il 5 e 6 ottobre i calabresi avranno l’opportunità di scegliere la continuità, la concretezza e la visione di futuro che la presidenza Occhiuto ha saputo incarnare"

Si è svolto giovedi 2 ottobre l’incontro conclusivo della campagna elettorale della lista Forza Azzurri.

Con il presidente Roberto Occhiuto, erano presenti i candidati della circoscrizione Sud Roberta Caldovino, Giuliana Barbieri, Giuseppe Nucera, Bartolo Rocco.



L’appuntamento ha rappresentato un momento di grande valore politico e umano, durante il quale la squadra di Forza Azzurri ha ribadito la volontà di dare continuità al progetto di crescita e sviluppo della Calabria, rafforzando il legame tra istituzioni, territori e cittadini.



«Chiudiamo questa campagna elettorale con entusiasmo e responsabilità – dichiarano i candidati – consapevoli che il 5 e 6 ottobre i cittadini avranno l’opportunità di scegliere la continuità, la concretezza e la visione di futuro che la presidenza Occhiuto ha saputo incarnare».



La chiusura di non è solo un evento politico, ma anche un’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno accompagnato questo percorso e per rinnovare l’impegno verso una Calabria più moderna, più vicina alle comunità e più forte in Italia e in Europa.