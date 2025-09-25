Regionali in Calabria, Straface attacca Tridico: ‘Peggio di Cetto La Qualunque’

'Durante questa macchiettistica campagna elettorale Tridico le sta sparando talmente grosse, in un vorticoso crescendo di perdita di immagine e di credibilità, che difficilmente potrà tornare come se nulla fosse a insegnare all’università', l'affondo di Straface

“È un Tridico letteralmente fuori controllo quello che sta andando in scena nelle ultime ore in Calabria. In un delirio crescente, a pochi giorni dal voto, sta sganciando una raffica di promesse roboanti e assolutamente irrealizzabili: “Nei primi 100 giorni assumeremo 10mila giovani under 40; promuoveremo la nascita di 4 poli tecnologici dove assumeremo 1.000 giovani laureati; con i soldi del Ponte costruiremo 30 ospedali pubblici” e poi, l’eterno sogno del reddito di dignità per tutti”.

Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Durante questa macchiettistica campagna elettorale Tridico le sta sparando talmente grosse, in un vorticoso crescendo di perdita di immagine e di credibilità, che difficilmente potrà tornare come se nulla fosse e con la giusta serenità a insegnare all’università.



Alla fine Cetto La Qualunque, il personaggio di Antonio Albanese che faceva promesse elettorali mirabolanti, sembrerà un morigerato realista. “Non ci saranno più bollette del gas – diceva Cetto -, e aggiungo della luce, toglieremo la tassa sulla spazzatura, il bollo e l’assicurazione, daremo mille euro a persona, anzi duemila, e imbianchiamo la casa di tutti gratis, ma soprattutto, toneranno anche i pesci spada sulla costa”. Possiamo dire che a distanza di qualche anno Tridico La Qualunque ha superato Cetto”, conclude Straface.