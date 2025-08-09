Regionali, Straface replica all’opposizione: ‘Statuto chiaro e limpido, non riescono a leggerlo’

“Qualche giorno fa, Mimmo Bevacqua, Davide Tavernise e Antonio Lo Schiavo si sono resi protagonisti di una conferenza stampa che definire ‘fantozziana’ è poco. Oggi, con la loro nuova dichiarazione, sembrano addirittura più Filini: il celebre ragioniere amico di Fantozzi che, nonostante indossasse un paio di occhiali con una gradazione evidentemente molto elevata, continuava a brancolare nel buio, manifestando evidente cecità e strampalate difficoltà nel leggere anche poche righe”.

“L’opposizione di centrosinistra in Calabria – dichiara Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia – conferma così un’incapacità di interpretare correttamente le norme, trasformando un dibattito istituzionale serio in un episodio comico e poco rispettoso verso i calabresi. Eppure leggere lo Statuto non dovrebbe essere così complicato. Da Fantozzi al miope Filini”; conclude Straface nel suo affondo.