Elezioni Regionali, i candidati della lista a sostegno di Francesco Toscano

In tutte e 3 le circoscrizioni, presente lo stesso candidato alla presidenza assieme al leader di Dsp Marco Rizzo. L'elenco completo

06 Settembre 2025 - 16:00 | Comunicato Stampa

francesco toscano ()

Elezioni regionali, depositate le liste per le 3 circoscrizioni a sostegno del candidato alla presidenza Francesco Toscano. In tutte e 3 le circoscrizioni, presente lo stesso Toscano assieme al leader di Dsp Marco Rizzo. L’elenco completo.

CIRCOSCRIZIONE NORD

  • Marco Rizzo,
  • Caterina Villì,
  • Francesco Toscano,
  • Alessandro Buccieri,
  • Luigi Caputo,
  • Claudia Castro,
  • Luca Filippelli,
  • Rosa Gaudio,
  • Paola Marinaccio

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

  • Francesco Toscano,
  • Marco Rizzo,
  • Caterina Villì,
  • Michele Caruso,
  • Giuseppe Pulvirenti,
  • Antonietta Veneziano,
  • Maria Giovanna Zavaglia.

CIRCOSCRIZIONE SUD

  • Francesco Toscano,
  • Marco Rizzo,
  • Giuseppe Triolo,
  • Maria Luisa Campolo,
  • Felicia Fortugno,  
  • Domenica Francesca Greco
  •  Antonino Pugliese 

