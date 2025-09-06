Elezioni Regionali, i candidati della lista a sostegno di Francesco Toscano
In tutte e 3 le circoscrizioni, presente lo stesso candidato alla presidenza assieme al leader di Dsp Marco Rizzo. L'elenco completo
06 Settembre 2025 - 16:00 | Comunicato Stampa
Elezioni regionali, depositate le liste per le 3 circoscrizioni a sostegno del candidato alla presidenza Francesco Toscano. In tutte e 3 le circoscrizioni, presente lo stesso Toscano assieme al leader di Dsp Marco Rizzo. L’elenco completo.
CIRCOSCRIZIONE NORD
- Marco Rizzo,
- Caterina Villì,
- Francesco Toscano,
- Alessandro Buccieri,
- Luigi Caputo,
- Claudia Castro,
- Luca Filippelli,
- Rosa Gaudio,
- Paola Marinaccio
CIRCOSCRIZIONE CENTRO
- Francesco Toscano,
- Marco Rizzo,
- Caterina Villì,
- Michele Caruso,
- Giuseppe Pulvirenti,
- Antonietta Veneziano,
- Maria Giovanna Zavaglia.
CIRCOSCRIZIONE SUD
- Francesco Toscano,
- Marco Rizzo,
- Giuseppe Triolo,
- Maria Luisa Campolo,
- Felicia Fortugno,
- Domenica Francesca Greco
- Antonino Pugliese