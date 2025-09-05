Regionali, DSP deposita le firme per le liste. Toscano: ‘Noi unica alternativa a cdx e csx’

«Abbiamo depositato le firme in tutte le circoscrizioni, voglio ringraziare l’intera classe dirigente del partito che si è impegnata senza risparmiarsi nel mese di agosto per consentire a Democrazia Sovrana Popolare di rendere queste elezioni in grado di offrire un’alternativa di governo seria guidata da DSP. Gli altri gruppi politici sono soltanto accozzaglie costruite per il potere. Siamo qui davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro dove abbiamo appena finito di depositare la lista del Presidente. Inizia adesso un lungo mese elettorale che affronteremo con passione e grande impegno».