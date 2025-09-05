Regionali, Toscano apre la campagna elettorale: gli appuntamenti in Calabria

Domenica 7 settembre è prevista la presentazione ufficiale del candidato alla stampa presso il Grand Hotel Lamezia Terme alle ore 11. A concludere il fitto weekend elettorale, due comizi della coppia Rizzo – Toscano: il candidato governatore e il leader nazionale incontreranno i cittadini a Gioia Tauro (Piazza dell’Incontro, ore 18) e a Reggio Calabria (Piazza Camagna, dalle ore 20).

La campagna elettorale prenderà il via già sabato 6 settembre a Cosenza, alle ore 19 in Piazza Kennedy, con il candidato alla Presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare (DSP), Francesco Toscano, affiancato dal coordinatore nazionale del movimento Marco Rizzo.

«Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico sono due facce della stessa medaglia – ha affermato Toscano – perché, al di là delle loro differenze di comunicazione e linguaggio, sono i garanti di gruppi di potere e di peones della politica che hanno affossato la sanità calabrese, causato l’impoverimento e lo spopolamento della regione. Tridico è la faccia buona e rassicurante di un centrosinistra rapace e spregiudicato, Occhiuto è l’uomo in blu di un centrodestra abbarbicato al potere ma servile e rinunciatario, incapace di difendere i diritti dei calabresi, pronto a barattare la colonizzazione del territorio regionale da parte dei Salvini di turno in cambio di poltrone e visibilità. Se non ci fossimo noi in campo, ai calabresi liberi non resterebbe che piangere».