Regionali, Csx (ancora) alla ricerca del candidato. Falcomatà si smarca: ‘Tempi lunghi? E’ la politica…’

Ore calde per il centrosinistra che tenta di sciogliere il nodo del candidato alle prossime regionali. In attesa della decisione di Tridico, che accontenterebbe tutti, Giuseppe Falcomatà commenta così il periodo di avvicinamento alle elezioni del 5 e 6 ottobre.

“Siamo pronti a offrire, come centrosinistra, un’alternativa di governo alla Calabria. In queste ore, come avete visto, il tavolo si è insediato, quindi attendiamo gli sviluppi e lavoriamo per, diventare nuova forza di governo alla Cittadella”.

Tempi lunghi quelli della politica ed in particolare del centrosinistra sempre più appeso al nome di Pasquale Tridico del M5S.

“Perché ci si mette così tanto? Questi sono i tempi della politica, devono maturare le liturgie, quindi è importante che si arrivi a una sintesi, però facendo maturare i tempi”.

Il sindaco Falcomatà, nel corso dell’evento inaugurale di piazza Milano si smarca così. E mentre il centrodestra sta già pensando alle liste e vola nella corsa alle regionali in netto vantaggio sugli avversari, il centrosinistra sembra essere sempre più smarrito, incapace al momento di trovare una soluzione.

E intanto la clessidra si sta sempre più svuotando.