Coni Calabria, elezioni Tino Scopelliti. L’ex Governatore: ‘E’ la tua vittoria, buon lavoro fratello mio’

Di seguito il messaggio dell’ex Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti a seguito delle elezioni di ieri al CONI regionale rivolto al fratello Tino Scopelliti, eletto neo presidente del Coni Calabria.

“Adesso tocca a te dare un contributo importante per la crescita della nostra terra, nel campo da te prediletto, quello dello sport.

So molto bene che lo farai, come sempre, con la passione e l’amore di chi non ha mai tratto benefici personali ma si è sempre speso per il prossimo.

E’ la tua vittoria, che ti ripaga anche degli insulti di quei “servi” che pur di colpire me non hanno, a volte, risparmiato i miei affetti più cari.