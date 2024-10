Elisabetta Gregoraci: “Con ‘Aspromonte’ ho scoperto una Calabria emozionante”

Elisabetta Gregoraci si cimenta per la prima volta in un ruolo drammatico nel film Aspromonte- La terra degli ultimi di Mimmo Calopresti, presentato in anteprima al Taormina Film Fest e nelle sale dal 17 ottobre.

Nel film di Calopresti si racconta la storia di un piccolo paese calabrese, Africo, dove alla fine degli anni 50, una donna muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo e perché non esiste una strada di collegamento.

Gli uomini, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a protestare dal sindaco. Ottengono la promessa di un medico, ma nel frattempo, capeggiati da Peppe, decidono di unirsi e costruire loro stessi una strada.

LEGGI ANCHE

La showgirl calabrese interpreta Maria, la donna del brigante Don Totò (Sergio Rubini), colui che governa Africo, un paese senza futuro che sorge nella valle dell’Aspromonte calabrese, un luogo abbandonato a se stesso.