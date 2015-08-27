Emanuele Tuzzato è un nuovo calciatore del Bocale

Nella giornata odierna, il Bocale ha inserito un’altra tessera nel puzzle 2015/2016. Quest’oggi infatti è arrivata la tanto attesa firma di Emanuele Tuzzato, un valido elemento che andrà a fornire qualità e quantità alla mediana di mister Gangemi; tecnico e calciatore si conoscono già dalla precedente avventura a Gioia Tauro.

Tuzzato, classe ’95, centrocampista dai piedi buoni molto abile nell’impostazione del gioco e nella costruzione della manovra, ha indossato la maglia del Catanzaro per due stagioni (nella prima facente parte della Berretti), compiendo il suo esordio in Coppa Italia contro la Salernitana. Nella passata stagione militava in serie D con la maglia della Nuova Gioiese, ma a causa di un infortunio è stato costretto a saltare parte della stagione, collezionando solo 11 presenze e siglando una rete.

Per Tuzzato l’augurio di una stagione da protagonista con la maglia del Bocale, per un ritorno rapido nel calcio che conta, insieme ai colori biancorossi.