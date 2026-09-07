Reggio, l’appello disperato dei residenti di Archi Carmine: ‘Siamo senza acqua da giorni’

“Non c’è pace per i residenti della zona Nord di Reggio Calabria. Nella parte alta del quartiere di Archi Carmine, e in particolare nelle contrade Scalone, Gullina e Paradisello, l’acqua manca completamente da un paio di giorni. I rubinetti sono a secco, lasciando decine di famiglie nell’impossibilità di svolgere le più basilari attività quotidiane e igieniche.

I cittadini, ormai esasperati, segnalano che la situazione è diventata insostenibile. Nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni inviate al Servizio Manutenzione del Comune e agli Enti competenti, fino a questo momento nessun Tecnico si è presentato sul posto per verificare il guasto o fornire spiegazioni sul servizio.

La carenza idrica non è nuova per queste contrade collinari, spesso penalizzate da criticità strutturali della rete idrica locale o da improvvisi cali di pressione. Tuttavia, a pesare ancora di più sulla cittadinanza è il silenzio delle istituzioni e la mancanza di interventi d’urgenza o di autobotti sostitutive.

“Ci hanno lasciati soli”, protestano i residenti delle tre contrade. “Paghiamo regolarmente le tasse per i servizi essenziali, ma quando si verifica un’emergenza non riceviamo alcuna risposta. Chiediamo un intervento immediato per il ripristino del flusso idrico e pretendiamo rispetto”.

La cittadinanza lancia un appello urgente affinché ci di competenza – tra l’amministrazione comunale e la società di gestione idrica regionale Sorical – si attivi immediatamente per individuare il guasto e restituire la normalità alle famiglie di Scalone, Gullina e Paradisello“.

Firmato

I residenti