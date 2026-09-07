64 milioni per l’aeroporto di Reggio, De Biasi e Colica: ‘Investimento straordinario, il Tito Minniti cresce sempre più’

"Il “Tito Minniti” non è più uno scalo da rilanciare solo sulla carta, ma un’infrastruttura che sta registrando risultati importanti e che ora completerà il proprio percorso di ammodernamento", affermano De Biasi e Colica

«I 64 milioni di euro destinati all’aeroporto “Tito Minniti” rappresentano una notizia straordinaria per Reggio Calabria e per l’intero territorio».

È questo il commento espresso dal capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Giuseppe De Biasi, a nome dell’intero gruppo consiliare, a margine della conferenza stampa tenuta dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, dal Governatore Roberto Occhiuto e dal presidente di Sacal Luciano Vigna che, a Palazzo Campanella, hanno annunciato l’ingente finanziamento che cambierà completamente il volto dello scalo reggino.

Aeroporto Tito Minniti, investimento strategico per la crescita di Reggio Calabria

«Un aspetto significativo – proseguono i consiglieri del gruppo Giuseppe De Biasi e Vanessa Colica – è che le nuove risorse arrivano in una fase nella quale l’aeroporto ha già dimostrato di poter crescere grazie al lavoro di Occhiuto e Cannizzaro.

Il “Tito Minniti” non è più uno scalo da rilanciare solo sulla carta, ma un’infrastruttura che sta registrando risultati importanti e che ora completerà il proprio percorso di ammodernamento».

Dei 64 milioni complessivamente previsti, circa 36 milioni di euro saranno destinati al completamento dell’aerostazione Arrivi, dopo la realizzazione del Terminal Partenze.

Le altre risorse serviranno a intervenire sulle aree esterne, sui parcheggi, sui servizi e sulla viabilità di accesso.

Nuovi servizi e collegamenti per un aeroporto più moderno

“È particolarmente importante che l’investimento non riguardi soltanto il terminal, ma l’intero sistema aeroportuale.

Un aeroporto moderno deve essere bello e funzionale al suo interno, ma deve soprattutto essere facilmente raggiungibile.

Ecco perché plaudiamo a quanto annunciato da Cannizzaro, che ha evidenziato come l’intervento sarà accompagnato anche da una programmazione mirata sui collegamenti infrastrutturali. Un’ulteriore dimostrazione della sua concretezza e lungimiranza”.

Nuove rotte e sviluppo turistico per il “Tito Minniti”

“Per i prossimi mesi, come ha sottolineato Occhiuto, si lavora a nuove rotte, tra cui il collegamento low cost con Roma Fiumicino e nuove mete internazionali per la prossima estate.

L’obiettivo, come ha affermato il Sindaco Cannizzaro, è fare dello scalo reggino uno dei principali punti di riferimento aeroportuali del Mezzogiorno e del Mediterraneo, con ricadute positive non soltanto sulla mobilità, ma anche sull’economia e sul turismo”.

Consiglieri

DE BIASI Giuseppe

COLICA Vanessa