Suppletive, Roberto Vannacci arriva nel reggino: tappa a Siderno con Furgiuele e Giannetta

Roberto Vannacci sarà in Calabria domenica 13 settembre per un incontro politico organizzato da Futuro Nazionale. L’appuntamento è fissato alle ore 18 presso le sale del Grand Hotel President di Siderno, in provincia di Reggio Calabria.

L’iniziativa, dal titolo “Vannacci in Calabria”, rappresenta un momento di confronto diretto con cittadini e sostenitori del movimento, con l’obiettivo di illustrare il percorso politico di Futuro Nazionale e la sua presenza sul territorio calabrese.

Ad affiancare l’europarlamentare e presidente del movimento saranno il deputato e coordinatore regionale di Futuro Nazionale Domenico Furgiuele e il consigliere regionale Domenico Giannetta, candidato del movimento alle prossime elezioni suppletive nel collegio uninominale di Reggio Calabria.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati alcuni dei temi centrali dell’azione politica di Futuro Nazionale, tra cui sicurezza, identità, sviluppo economico e prospettive per il Mezzogiorno.

L’appuntamento di Siderno si inserisce nel percorso di radicamento territoriale del movimento in Calabria e rappresenterà un’occasione di dialogo sulle principali questioni politiche regionali e nazionali.