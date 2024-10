Emergenza Covid 19, Santelli incontra le forze politiche regionali

“Ci sono momenti in cui è necessario essere tutti coesi e senza protagonismo, nell’interesse della Calabria e dei calabresi”.

Ad affermarlo è la presidente della Regione Calabria Jole Santelli che oggi ha incontrato i rappresentanti di tutte le forze politiche regionali.

Un incontro allargato che ha visto la partecipazione di Pippo Callipo (Io resto in Calabria), Nicola Irto (PD), Libero Notarangelo (PD), Walter Rauti (Lega) e Francesco Talarico (Udc). Collegati telefonicamente, invece, Francesco Aiello (5Stelle), Wanda Ferro (FdI) e Carlo Tansi (Carlo Tansi Presidente).

La Santelli dà conto di un incontro “serio e costruttivo” incentrato sull’emergenza sanitaria che sta attraversando il paese a causa della diffusione del coronavirus, e in particolare la nostra Regione. Nel corso del confronto a più voci si è inteso condividere le strategie e le misure da adottare, facendo emergere la necessità attraverso una politica condivisa, di fare fronte comune all’emergenza per dare sicurezza ai calabresi. D’altra parte, successivamente agli interventi per ora solo annunciati dal Governo, “sarà necessario – afferma la Santelli – l’intervento regionale, attraverso una rimodulazione dei fondi PAC e POR. È già iniziata, infatti, l’interlocuzione con il Governo e la Commissione Europea, per una applicazione più flessibile degli aiuti di stato”.

Da più parti sono state chieste misure incisive e in particolare Callipo avrebbe chiesto una particolare e puntuale attenzione al mondo delle imprese e più in generale di quello produttivo. Sulla stessa lunghezza d’onda si è ritrovato Nicola Irto che ha posto l’accento, oltre che sulle sofferenze del sistema sanitario regionale, anche sull’emergenza economica che attanaglia la Calabria che potrebbe assestare un colpo mortale alla nostra regione.

“Ho apprezzato molto lo spirito costruttivo emerso dalla riunione che, d’altronde, ho constatato nell’interlocuzione costante che sto avendo con tutte le forze politiche e con tutti i consiglieri regionali. L’unità della politica – conclude Jole Santelli – in un momento particolarmente serio della nostra regione e del nostro Paese, è un importante segnale di serietà”.