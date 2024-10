Emergenza Covid in Calabria, Di Natale: ‘Chiediamo aiuto dell’esercito per ospedali da campo’

La richiesta dell'Onorevole Di Natale: l'esercito in Calabria per costruire ospedali da campo. Sarebbero un buon modo per alleviare il collasso delle strutture sanitarie.

Il segretario-questore dell’Assemblea regionale, Graziano Di Natale, invoca mediante una nota stampa, l’aiuto dell’esercito. Secondo l’Onorevole, sarebbe di enorme aiuto nella costruzione di ospedali da campo a detta sua fondamentali, a causa del sistema sanitario al collasso.

GLI OSPEDALI DA CAMPO

“Con l’avanzare dell’emergenza epidemiologica in Calabria, non potendo restare inerme dinnanzi ai calabresi che patiscono anche le inadempienze del sistema sanitario, mi sono prontamente operato affinché si possano attuare soluzioni rapide ed efficaci. Sulla sanità non esistono divisioni politiche. Proprio in quest’ottica ho appena concluso un vertice con il presidente f.f. della Giunta regionale, On. Spirlì, invitandolo a contattare il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Coronavirus, presso la Protezione Civile, al fine di allestire gli ospedali da campo anche in Calabria come avviene in altre regioni d’Italia”.

SAREBBERO UNA BOCCATA D’OSSIGENO

Il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta, attivo sul fronte sanitario calabrese, dopo una meticolosa valutazione dell’emergenza regionale, prosegue: “In questo momento di forte pressione per i presidi che devono contrastare il coronavirus garantendo il diritto alla salute dei calabresi, sono fermamente convinto che l’allestimento degli ospedali da campo possa comportare una boccata d’ossigeno al sistema sanitario stesso che in questi giorni è in difficoltà e non riesce ad accogliere le richieste dei pazienti. Abbiamo realmente bisogno di contrastare con ogni mezzo la diffusione del Coronavirus”.

LA PALLA PASSA ALLA GIUNTA REGIONALE