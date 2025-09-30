Edilizia scolastica in emergenza: l’appello del Comitato di Ravagnese a Occhiuto, Tridico e Toscano

Il comitato di quartiere di Ravagnese, per voce del presidente ing. Raffaele Ferraro, riporta al centro del dibattito elettorale la grave emergenza dell’edilizia scolastica in Calabria, tema che – denuncia il comitato – è rimasto ai margini di confronti pubblici e interviste dei candidati.

Scuole chiuse e strutture obsolete

Secondo il comitato, a Reggio Calabria risultano nove istituti scolastici chiusi, mentre gran parte degli edifici ancora in uso è ferma agli standard degli anni ’80, con strutture non adeguate a sicurezza e qualità didattica. Una situazione che, per le famiglie, si traduce in disagi quotidiani e in un’offerta formativa penalizzata.

Il caso “Pythagoras”: studenti in trasferta da due anni

Nel quartiere di Ravagnese, la chiusura della scuola media “Pythagoras” costringe da due anni gli studenti a lunghi spostamenti, con sveglie anticipate e rientri serali tardivi. Per il comitato, ciò ha “compromesso il rendimento scolastico, limitato le attività extrascolastiche e inciso sulla crescita personale e sociale” dei ragazzi.

Una mobilitazione partita dai genitori

La protesta è iniziata nell’ottobre 2023 su impulso dei genitori del quartiere ed è stata raccolta dal comitato, che afferma di averla portata avanti senza sosta negli ultimi dodici mesi. Oggi l’appello si rivolge direttamente ai candidati alla presidenza della Regione e alle forze politiche.

“Servono risposte dalla Regione”

Il comitato riconosce le difficoltà finanziarie del Comune di Reggio Calabria, alle prese con il dissesto, e chiede quindi un intervento strutturale della Regione Calabria per nuove scuole e riqualificazioni: fondi, programmazione e tempi certi.

«Vi chiediamo, senza distinzioni politiche, di assumere un impegno chiaro: mettere il diritto allo studio dei nostri figli al centro dell’agenda politica regionale», dichiara l’ing. Raffaele Ferraro.

La scuola come cuore della comunità

Per il comitato, la scuola non è solo un edificio ma “il cuore della comunità”, il luogo dove si formano cittadini consapevoli e dove si costruisce il futuro della Calabria. Da qui la richiesta che il tema trovi spazio nei programmi elettorali e nelle priorità del prossimo governo regionale, per restituire dignità e speranza alle nuove generazioni.

L’appello è sottoscritto dall’ing. Raffaele Ferraro, presidente del Comitato di Quartiere di Ravagnese, S. Elia a Saracinello.