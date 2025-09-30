Edilizia scolastica in emergenza: l’appello del Comitato di Ravagnese a Occhiuto, Tridico e Toscano

City Now

Reggio Calabria: 9 istituti chiusi, caso “Pythagoras”. Il Comitato di quartiere chiede che il diritto allo studio entri nell’agenda regionale

30 Settembre 2025 - 10:11 | Comunicato Stampa

scuola radice alighieri catona

Il comitato di quartiere di Ravagnese, per voce del presidente ing. Raffaele Ferraro, riporta al centro del dibattito elettorale la grave emergenza dell’edilizia scolastica in Calabria, tema che – denuncia il comitato – è rimasto ai margini di confronti pubblici e interviste dei candidati.

Scuole chiuse e strutture obsolete

Secondo il comitato, a Reggio Calabria risultano nove istituti scolastici chiusi, mentre gran parte degli edifici ancora in uso è ferma agli standard degli anni ’80, con strutture non adeguate a sicurezza e qualità didattica. Una situazione che, per le famiglie, si traduce in disagi quotidiani e in un’offerta formativa penalizzata.

Il caso “Pythagoras”: studenti in trasferta da due anni

Nel quartiere di Ravagnese, la chiusura della scuola media “Pythagoras” costringe da due anni gli studenti a lunghi spostamenti, con sveglie anticipate e rientri serali tardivi. Per il comitato, ciò ha “compromesso il rendimento scolastico, limitato le attività extrascolastiche e inciso sulla crescita personale e sociale” dei ragazzi.

Una mobilitazione partita dai genitori

La protesta è iniziata nell’ottobre 2023 su impulso dei genitori del quartiere ed è stata raccolta dal comitato, che afferma di averla portata avanti senza sosta negli ultimi dodici mesi. Oggi l’appello si rivolge direttamente ai candidati alla presidenza della Regione e alle forze politiche.

“Servono risposte dalla Regione”

Il comitato riconosce le difficoltà finanziarie del Comune di Reggio Calabria, alle prese con il dissesto, e chiede quindi un intervento strutturale della Regione Calabria per nuove scuole e riqualificazioni: fondi, programmazione e tempi certi.

«Vi chiediamo, senza distinzioni politiche, di assumere un impegno chiaro: mettere il diritto allo studio dei nostri figli al centro dell’agenda politica regionale», dichiara l’ing. Raffaele Ferraro.

La scuola come cuore della comunità

Per il comitato, la scuola non è solo un edificio ma “il cuore della comunità”, il luogo dove si formano cittadini consapevoli e dove si costruisce il futuro della Calabria. Da qui la richiesta che il tema trovi spazio nei programmi elettorali e nelle priorità del prossimo governo regionale, per restituire dignità e speranza alle nuove generazioni.

L’appello è sottoscritto dall’ing. Raffaele Ferraro, presidente del Comitato di Quartiere di Ravagnese, S. Elia a Saracinello.

