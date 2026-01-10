Reggio di nuovo invasa dalla spazzatura e riprendono anche i roghi di rifiuti – FOTO

L’anno nuovo inizia con un triste ritorno alla “normalità”: Reggio Calabria è, ancora una volta, sommersa dalla spazzatura. Dopo le festività natalizie, il problema della gestione dei rifiuti si ripresenta, portando con sé anche gli incendi che da anni affliggono le periferie.

A pochi giorni dall’inizio dell’anno, il quartiere di Gallico Superiore ha visto una nuova emergenza: un incendio ha interessato una delle numerose discariche a cielo aperto, infiammando i rifiuti accumulati e creando una nube di fumo che ha reso l’aria irrespirabile. Purtroppo, questo non è un episodio isolato. Ogni anno, la situazione si ripete con la stessa tristezza, portando l’ennesima dimostrazione di un problema strutturale per cui non sembra trovarsi una soluzione definitiva.

Le immagini di rifiuti che spuntano dai cassonetti sono ormai una scena quotidiana. Quando lo spazio non basta più, le buste si accumulano ai lati, invadendo strade e marciapiedi, creando vere e proprie “montagne” di immondizia che divengono sempre più difficili da rimuovere.

Un caso emblematico si è verificato lungo l’argine via Angolo Santa Domenica: il rogo, appiccato durante la notte, ha distrutto una buona parte dei rifiuti, ma solo il giorno successivo la spazzatura bruciata è stata rimossa, senza che si fosse adottata una vera soluzione preventiva.

Ma la situazione è critica un po dappertutto, come le traverse interne di Archi, Eremo e altri quartieri. Qui, le discariche abusive proliferano senza che si intervenga in modo tempestivo e risolutivo. I cittadini lamentano non solo il deteriorarsi dell’ambiente urbano, ma anche un evidente rischio per la salute pubblica.

Sembra che ogni anno, Reggio Calabria debba affrontare la stessa emergenza. Le soluzioni temporanee non bastano più. È ora di affrontare la questione con serietà, investendo in un sistema di raccolta e smaltimento rifiuti efficiente e soprattutto in interventi di prevenzione contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti.