Emiliano Renna, il talento reggino che conquista la scena internazionale dell’arte

Dalla Magna Grecia alle pagine del Daily Mail, passando per Venezia, Parigi e Londra: Emiliano Renna, pittore originario di Reggio Calabria e oggi residente nella capitale britannica, si conferma tra gli artisti emergenti più interessanti e riconosciuti a livello internazionale.

La sua ascesa nel panorama dell’arte contemporanea è scandita da riconoscimenti prestigiosi, esposizioni di rilievo e uno stile pittorico che ha saputo imporsi per la forza evocativa e l’originalità.

Un percorso artistico in ascesa

Dopo aver conquistato la scena veneziana nel 2022 esponendo alla Galleria Accorsi, all’interno del circuito ufficiale della Biennale di Venezia, una delle manifestazioni artistiche più prestigiose al mondo, Renna è stato protagonista nello stesso anno anche a Trieste, selezionato per l’importante mostra dedicata al Centenario di Margherita Hack.

Sempre nel 2022 ha dato prova della sua versatilità, affiancando il mondo del cinema come aiuto regista presso l’Accademia del Cinema di Visconti a Milano.

Il 2024 è stato l’anno della definitiva consacrazione internazionale: Emiliano Renna ha esposto le sue opere al Carrousel du Louvre di Parigi, uno degli appuntamenti più rilevanti dell’arte contemporanea a livello mondiale. In questa prestigiosa cornice ha rappresentato l’Italia presso il Padiglione A18, portando con sé il nome della sua città natale e della Calabria tutta.

Il plauso del Daily Mail e il premio “Leonardo da Vinci”

A suggellare il valore del suo percorso è arrivato anche il riconoscimento della stampa internazionale. Il celebre Daily Mail, nella rubrica curata da Celia Sawyer, gli ha dedicato un’intera pagina nel mese di ottobre 2024, definendolo tra gli artisti più promettenti sulla scena globale per la capacità di coniugare tradizione figurativa e innovazione espressiva. In particolare, la critica britannica ha evidenziato l’intensità e la potenza evocativa delle sue “ombre”, ritenute espressive, profonde ed estremamente personali.

Renna è stato inoltre insignito del premio “Leonardo da Vinci” al concorso internazionale The Shape of Colour, promosso dalla curatrice Tania Calenda, già ideatrice dell’Art Expo Carrousel du Louvre e attiva nel circuito delle gallerie accreditate alla Biennale di Venezia.

Nonostante il successo internazionale e la residenza londinese, Emiliano Renna non ha mai reciso il legame con la sua terra d’origine. Reggio Calabria continua a essere il punto di partenza ispirativo e motivo d’orgoglio in ogni tappa della sua carriera. La sua affermazione è stata salutata con entusiasmo dalla comunità metropolitana, che vede in lui un simbolo positivo di riscatto culturale e sociale.

«Essere l’unico artista del Sud Italia presente all’Art Expo di Parigi e tra i pochi italiani selezionati in questo contesto – ha dichiarato Renna – è per me un onore e una responsabilità. Porterò sempre in alto il nome della mia città e della mia regione.»

Un riconoscimento istituzionale importante è arrivato anche dal Parlamento italiano. L’On. Simone Billi, deputato per la Circoscrizione Estero-Europa e presidente del Comitato sugli Italiani nel Mondo, ha annunciato per il 18 luglio una conferenza stampa presso la Sala Stampa di Montecitorio per raccontare il successo di Renna e il valore della pittura figurativa italiana nel panorama contemporaneo. Al fianco dell’artista interverranno, tra gli altri, Annelise Pesa, Ilenia Petracalvina, Tania Calenda e Biagio Teseo.

L’arte di Emiliano Renna dimostra che dal Sud più autentico è possibile proiettarsi con talento e determinazione verso il mondo, continuando a rappresentare le radici e la storia in ogni nuova sfida creativa.