Empoli, Dionisi: 'Senza Menez Reggina più squadra'

Alla vigilia di Empoli-Reggina a parlare è il tecnico della squadra toscana Alessio Dionisi. La preparazione al match, l'avversario e le sue caratteristiche.

"L'assenza di Menez è certamente pesante per la Reggina, ma la rende probabilmente più squadra, non me ne voglia Menez che anche in serie A riesce a fare la differenza. Però per caratteristiche gioca spesso in maniera individuale e comunque per noi sarebbe stato un pericolo. Allo stesso la sua assenza per noi non è un vantaggio, avrei preferito ci fosse".