Empoli-Reggina: la probabile formazione azzurra. E la curiosità Brignoli-Taibi

Il desiderio primario è quello di riscattare immediatamente la prima sconfitta stagione e mantenere così la vetta della classifica. Mister Dionisi sa bene quanto comunque sia difficile l’avversario di oggi e nel corso della sua conferenza stampa ne ha anche esaltato le qualità.

Leggi anche

La probabile formazione azzurra

EMPOLI: Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Mancuso. Allenatore: Dionisi.

Una curiosità che riguarda un portiere in campo ed uno ormai dirigente. A difendere i pali della porta dell’Empoli c’è Brignoli, autore del gol del pareggio contro il Milan quando indossava la maglia del Benevento. In tribuna come Ds della Reggina Massimo Taibi, anche lui ex portiere ed autore di un gol, quello con l’Udinese.