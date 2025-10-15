“Endocrinologia dello Stretto”; alta formazione medica a Reggio Calabria

Reggio Calabria ha ospitato l'evento medico-scientifico Endocrinologia dello Stretto, con un focus su terapie innovative e prevenzione delle patologie metaboliche e oncologiche

Nei giorni 8 e 9 ottobre si è svolto a Reggio Calabria preso l’hotel Excelsior l’ottava edizione del convegno medico-scientifico Endocrinologia dello Stretto, con la direzione scientifica del dottor Ernesto Giordano e del dottor Roberto Fava e la presidenza del dottor Domenico Cucinotta.

Tra i vari ed importanti patrocini quelli dell’Asp di Reggio Calabria e della Lilt di Reggio Calabria.

Accreditato dalla E-COM srl Provider 858, l’evento ha catalizzato l’attenzione di medici, farmacisti, biologi, tecnici di laboratorio biomedico, psicologi e dietisti, intervenuti per l’occasione.

Il programma ha affrontato i principali snodi clinici e di prevenzione in ambito endocrino-metabolico con un taglio sempre più multidisciplinare. Si è spaziato dalla qualità dell’assistenza in Italia sulla diabetologia ad un focus su terapie innovative inerenti, per poi approfondire diversi aspetti legati alle patologie cardio-metaboliche (strategie ipolipemizzanti, ipertensione, imaging del rischio cardiovascolare, stili alimentari), alla tiroide, all’obesità, alla prevenzione oncologica in ambito senologico e alla malattie metaboliche dell’osso.

Numerosi esperti provenienti da diverse regioni italiane hanno formato la faculty, a testimonianza del respiro nazionale dell’iniziativa e del suo posizionamento come momento di aggiornamento avanzato per i professionisti dell’area endocrino-metabolica.

“Questo congresso – ha dichiarato il dottor Ernesto Giordano – è stato un’opportunità per aggiornarsi sulle novità del settore, ma anche un momento prezioso per condividere esperienze e conoscenze, creando una rete di collaborazione tra esperti che porterà sicuramente a nuove intuizioni e progressi nel trattamento delle patologie endocrine e metaboliche”.