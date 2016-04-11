Energy Day: la giornata dedicata al risparmio e all’efficienza energetica

Si terrà mercoledì 13 Aprile 2016 presso la Confesercenti di Taurianova il 2° Energy day.

La manifestazione, dedicata al risparmio e all’efficienza energetica, vuole costituire un ulteriore segnale di attenzione della nostra Confederazione ai temi del costo dell’energia sostenuto dalle imprese.

L’occasione rappresenta anche un’opportunità in più per recarsi presso le nostre sedi dove sarà possibile ricevere una consulenza gratuita e ascoltare le numerose proposte in materia di risparmio ed efficienza energetica con lo SPORTELLO ENERGIA & AMBIENTE e negli altri campi di interesse.

Gli ospiti e i relatori dell’Energy Day

L’iniziativa, a cui sono stati invitati gli amministratori locali, vedrà impegnati, tra gli altri, l’Ing. Giuseppe Pugliese, componente di giunta e responsabile del settore Energia ed Ambiente e il Vice Direttore provinciale di Confesercenti Reggio Calabria Rosario Antipasqua, coordinatore del settore Energia Ambiente e dello Sportello ENERGIA&AMBIENTE. Il caro energia sta facendo segnare ulteriori aggravi per imprese e famiglie, tanto che, per alcune tipologie di attività, quello dell’energia rappresenta oramai un costo diventato quasi insostenibile.

CONFESERCENTI RC ha attivato, presso le proprie sedi, proprio allo scopo per fornire assistenza a tutte le imprese che richiedono assistenza alla riduzione dei costi, lo SPORTELLO ENERGIA (gestito in collaborazione con il Consorzio Nazionale INNOVA ENERGIA). Il servizio offre, alle PMI già aderenti e a tutti i nuovi interessati, una assistenza completa, capace di spaziare dal semplice risparmio sulla bolletta di gas ed energia elettrica a mirati interventi di audit sull’efficienza energetica; il tutto anche grazie l’ottenimento di agevolazioni fiscali e di contributi previsti dalle normative vigenti.

Anche con questo servizio CONFESERCENTI RC manifesta il proprio impegno volto a favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese associate, aiutandole ad alleggerire le principali voci di spesa che gravano sui bilanci.

Come verificare il risparmio sulle forniture energetiche

Per verificare la possibilità di risparmio sulle forniture energetiche sarà sufficiente recarsi presso uno dei nostri uffici con una bolletta e, fissando un appuntamento, saremo lieti di offrire all’impresa anche un Audit Energetico che permetterà di individuare le inefficienze e definire le soluzioni da adottare per abbattere i costi energetici e recuperare competitività.

Per informazioni e appuntamenti specifico, sarà possibile contattare CONFESERCENTI RC area di Taurianova tramite i seguenti recapiti: Tel. 0966.615223; Cel. 328.1779882 e-mail: inforc@confesercenticalabria.it e-mail: vicedirettore@confesercenticalabria.it Twitter @ConfesercentiRC Facebook: Confesercenti Reggio Calabria