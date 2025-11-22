City Now

Enna-Reggina: i convocati amaranto sono 23. Ci sono i nuovi

Otto i calciatori non convocati e per molti è pronta la risoluzione

22 Novembre 2025 - 16:34 | Redazione

Domenico Mungo Reggina ()

Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con l’Enna

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta  
Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Porcino, Salandria  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Palumbo, Pellicanò, Ragusa, Sartore

Non convocati: Boschi, Blondett, Chirico, Fomete, Gatto, Grillo, Rizzo, Zenuni

