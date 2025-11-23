Enna-Reggina: le formazioni ufficiali. Altra rivoluzione e cinque Under in campo
Coppia centrale di difesa con i fratelli Girasole. Confermato Pellicanò in attacco, Ragusa titolare
23 Novembre 2025 - 13:23 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Enna-Reggina, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie D girone I:
Enna (4-2-3-1): Loliva; Di Modugno, Mazzone, Mbaye, Occhiuto; Dadic, Tchaouna Fy; Zerillo, Distratto, Diaz; Tcahouna Kk. All. Passiatore
A disposizione: Cangane, Gabrieli, Deriu, Bamba, Rossitto, Camara, Precknicaj, Bonfigli, Caggianello.
REGGINA (4-2-3-1): Summa; Lanzillotta, R. Girasole, D. Girasole, Porcino; Laaribi, Salandria; Mungo; Ragusa, Pellicanò, Palumbo. All. Torrisi
A disposizione: Lagonigro, Adejo, Distratto, Ferraro, Di Grazia, Barillà, Edera, Sartore, Fofana.