Minacce a Gratteri, la solidarietà di Versace: ‘Vile attacco ad un servitore dello Stato’

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, attraverso una nota stampa, ha espresso «la più ferma e totale condanna per il grave episodio di intimidazione ai danni del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata».

“Quelle del capo clan di Fuorigrotta all’indirizzo di un grande uomo – ha detto Versace – sono parole disumane, un atto ignobile e inaccettabile che colpisce un servitore dello Stato impegnato storicamente e quotidianamente per la legalità. A nome dell’amministrazione metropolitana e dell’intera comunità – ha aggiunto l’inquilino di Palazzo Alvaro – manifesto piena e incondizionata solidarietà, vicinanza e sostegno al procuratore Gratteri, rinnovando la profonda gratitudine per il suo instancabile lavoro a difesa della giustizia e della sicurezza dei cittadini”.