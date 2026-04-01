Minacce a Gratteri, la solidarietà del sindaco ff Battaglia: ‘Reggio è con lui’
Il primo cittadino: 'Istituzioni e società civile devono fare fronte comune a difesa di chi fa della lotta contro le mafie una ragione di vita, pagando un prezzo altissimo'
01 Aprile 2026 - 09:38 | Comunicato
«Le gravi minacce rivolte da un boss della camorra al procuratore Nicola Gratteri sono allarmanti e non vanno assolutamente sottovalutate. Ma sono anche la conferma di quanto sia importante, irrinunciabile e incisivo l’impegno quotidiano dei magistrati in trincea contro le mafie. Le istituzioni e la società civile devono essere unite a difesa di Gratteri e a salvaguardia dei valori di legalità e giustizia di cui è un simbolo».
Così il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, manifesta «piena e convinta solidarietà» al procuratore capo di Napoli, cui un boss camorrista ha rivolto pesantissime minacce di morte dal carcere.
«Nicola Gratteri è stato e resta un punto di riferimento solidissimo – prosegue Battaglia – per quanti vogliono liberare la Calabria dal cancro della ‘ndrangheta. Magistrati come lui vanno difesi sempre, tanto dai tentativi subdoli di delegittimazione quanto da minacce esplicite e vili come quelle divenute note in questi giorni. Tutti dobbiamo fare fronte comune a difesa di chi fa della lotta contro le mafie una ragione di vita, una missione per la quale si paga un prezzo altissimo. La città di Reggio Calabria – conclude il primo cittadino – è con Nicola Gratteri, senza se e senza ma».