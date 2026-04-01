Minacce a Gratteri, la solidarietà del sindaco ff Battaglia: ‘Reggio è con lui’

«Le gravi minacce rivolte da un boss della camorra al procuratore Nicola Gratteri sono allarmanti e non vanno assolutamente sottovalutate. Ma sono anche la conferma di quanto sia importante, irrinunciabile e incisivo l’impegno quotidiano dei magistrati in trincea contro le mafie. Le istituzioni e la società civile devono essere unite a difesa di Gratteri e a salvaguardia dei valori di legalità e giustizia di cui è un simbolo».