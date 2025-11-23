Enna-Reggina, primo tempo: scialbo pareggio, tanti falli e pochissimo gioco

Una occasione per parte, tanti calci, molte interruzioni e pochissimo gioco. Non poteva finire diversamente se non con il risultato di 0-0 il primo tempo tra l’Enna e la Reggina. Torrisi ha inserito nell’undici iniziale ben cinque Under per provare a dare più corsa ad una squadra che, però, continua a fare una fatica enorme in ogni sua fase di gioco e soffre sempre sulle palle inattive battute dagli avversari. Una spettacolo scadente come purtroppo succede ormai da tempo, vedremo se qualcosa cambierà nella seconda parte con gli amaranto che hanno in panchina calciatori come Edera, Di Grazia, Barillà, Sartore, Fofana. A pochi secondi dalla fine della prima frazione, Pellicanò dopo un colpo ricevuto, ha dovuto lasciare il campo per l’ingresso di Ferraro.